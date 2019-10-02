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"В любой позе хороша": Гузеева нагнулась перед молодым

Лариса Гузеева. Кадр youtube.com
Артистка разрешила всем поиздеваться над неудачным снимком

Лариса Гузеева в очередной раз сорвалась в социальных сетях. Увидев негативные комментарии под одним из постов, телеведущая специально выложила не лучший снимок, чтобы все злопыхатели могли высказаться.

На снимке ведущая "Давай поженимся" нагнулась перед молодым сотрудником съемочной группы. При этом Гузеева на еще и подняла платье вверх.

"Я столько гадостей и критики слышу в свой адрес...Предлагаю разгуляться под этой фотографией. Не стесняйтесь! Красивый здесь парень, который вешает звук и украшения – их не трогайте",

– написала Гузеева в своем Инстаграм.

Под не самой удачной фотографией артистки негативных комментариев на удивление появилось мало. В основном, пользователи восхищались чувством юмора актрисы и хвалили ее за стройные ноги.

"Нормальное рабочее фото", "Вы классная", "Кто Вас любит- гадости не пишет!", "Вам просто все завидуют", "Вы такая какая есть – без выкрутасов", "В любой позе хороша", "Красавица! Ножки стройные! С чувством юмора!", – написали комментаторы под постом.

Ранее Лариса Гузеева сорвалась на своих коллег – Розу Сябитову и Василису Володину.

Дарья ПЕТРОВА
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