Телеведущая заткнула рот своим коллегам

Лариса Гузеева накричала на Розу Сябитову и Василису Володину на съемках нового выпуска передачи "Давай поженимся". Звезде не понравилось, что ее коллеги болтают и "не хотят работать".

Инцидент сама звезда сняла на видео и выложила на всеобщее обозрение в социальные сети.

"А ну-ка хватит болтать, Роза и Вася, давайте работайте! <…> Вот же вы гадины!",

– накричала на коллег Гузеева.

Позже, как рассказала актриса, подписчики начали писать ей гневные сообщения и просили не кричать на коллег. Сама Гузеева утверждает, что разговор на повышенных тонах был шуткой.

Однако Сябитова и Володина продолжили говорить на камеру, что Лариса Гузеева регулярно кричит на них. Одной из коллег даже пришлось отодвинуться подальше от главной ведущей, так как она начала боятся ее.

Ранее Ларису Гузеева засняли за поцелуями с подругой.