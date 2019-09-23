Ведущая "Давай поженимся" публично призналась в любви

Лариса Гузеева поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На снимках она позирует вместе со своей подругой Аллой Довлатовой. Сначала знаменитости прижимались друг к другу, а в какой-то момент актриса поцеловала ведущую "Давай поженимся".

"Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает. Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю", – написала Гузеева в Инстаграм.

В комментариях под снимками поклонники начали расхваливать Ларису Гузееву, которая недавно снова вернулась в социальные сети.

"Вы такие обе симпатичные!", "Обе талантливые красавицы!", "Какие красивые", "Красотки и умнички!", "Восхитительные", "Вы обе обалденно красивые", "Две суперские красотки!", "Прелестные", "Замечательные обе", "Как хороши",

– написали в комментариях.

Ранее Лариса Гузеева в одном из последних выпусков передачи "Давай поженимся" заявила, что не любит заниматься сексом.