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Лариса Гузеева поделилась с подписчиками новыми фотографиями. На снимках она позирует вместе со своей подругой Аллой Довлатовой. Сначала знаменитости прижимались друг к другу, а в какой-то момент актриса поцеловала ведущую "Давай поженимся".
"Не верьте тем, кто говорит, что женской дружбы не бывает. Моя дорогая Аллочка Довлатова. Люблю", – написала Гузеева в Инстаграм.
В комментариях под снимками поклонники начали расхваливать Ларису Гузееву, которая недавно снова вернулась в социальные сети.
"Вы такие обе симпатичные!", "Обе талантливые красавицы!", "Какие красивые", "Красотки и умнички!", "Восхитительные", "Вы обе обалденно красивые", "Две суперские красотки!", "Прелестные", "Замечательные обе", "Как хороши",
– написали в комментариях.
Ранее Лариса Гузеева в одном из последних выпусков передачи "Давай поженимся" заявила, что не любит заниматься сексом.
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