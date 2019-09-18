Телезвезда призналась, что ненавидит интим с мужем

На днях стартовал новый сезон программы "Давай поженимся", а ведущая шоу Лариса Гузеева уже успела сделать громкое признание. Когда жених решил поделится с актрисой сексуальными премудростями, она прервала его и рассказала о своем отношении к сексу.

"Меня вообще ничего не интересует. Я фригидная. Я ненавижу всю жизнь это дело! Но надо было исполнять...Я лучше постираю или сделаю генеральную уборку!",

– закончила Гузеева под смех зрителей.

Подобное признание выглядит странно, учитывая, что вот уже 20 лет ведущая "Давай поженимся" замужем за Игорем Бухаровым.

Сама Лариса Гузеева не скрывает, что некоторые ее высказывания написаны заранее. Дочь актрисы подтверждает, что ведущая не всегда говорит правду.

"Многие не понимают, что мама на "Давай поженимся" – это всего лишь образ, но в передаче все по-настоящему. Туда приходят реальные люди, которые потом женятся, рожают детей",

- цитирует дочь Гузеевой "Дни.ру".

Ранее дочь Ларисы Гузеевой рассказала, как переживает смерть близкого.