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"Жизнь превратилась в ад": дочь Гузеевой сделала отчаянное признание

Лариса Гузеева с дочерью Ольгой Бухаровой. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Ольга страдает после смерти близкого человека

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга тяжело переживает смерть любимой бабушки. Женщина умерла почти год назад после продолжительной болезни, но близкие до сих пор не справились со своим горем. Дочь актрисы даже увешала стену фотографиями Альбины Андреевны.

"11 месяцев без нее. Жизнь похожа на ад. Но я справлюсь", - написала девушка на своей странице в Instagram.

Лариса Гузеева долго боролась за жизнь 86-летней мамы, к которой была сильно привязана. Известно, что женщина долгое время болела. Сама знаменитость ни раз признавалась, что с детства была окружена сильной материнской любовью и тяжело переживает уход матери: "ушел мой ангел. Такая потеря. Никак не могу оправиться", – писала когда-то Гузеева.

В жизни Лариса Гузеева столкнулась не только со смертью близкого человека, но и с предательством, которое подкосило ее. "Лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало", - рассказывала артистка.

Ранее Лариса Гузеева исчезла после атаки

Дарья ПЕТРОВА
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