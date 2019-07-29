Гузеева отдохнула на даче с молодым актером

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Лариса Гузеева проводит время в загородном доме актера и режиссера Эвклида Кюрдзидиса в Ессентуках, куда он также пригласил Максима Аверина. Артистка оказалась неравнодушной к звезде сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" и начала снимать его на камеру, рассыпаясь в комплиментах.
Удивил Гузееву и дом режиссера, который он обустроил сам. Актриса даже сказала, что "если будет очень богатой", то обязательно переедет жить в Ессентуки.
"Какой Максим все-таки красивый. Вот зачем мужику столько красоты? Все в нем хорошо и рост, и фигура, даже бесит!",
– расхваливает актриса.
Очаровать Гузееву смогли все собравшиеся мужчины: сначала она оказалась в спальне Кюрдзидиса, где восхитилась его домом и даже попросила подарить его себе, а после обратилась к отцу режиссера со словами "мой любимый".
Ранее Лариса Гузеева похвасталась стройной фигурой.
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