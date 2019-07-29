Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Гузеева отдохнула на даче с молодым актером

Лариса Гузеева. Фото: www.globallookpress.com
Звезда засыпала мужчину комплиментами

Лариса Гузеева проводит время в загородном доме актера и режиссера Эвклида Кюрдзидиса в Ессентуках, куда он также пригласил Максима Аверина. Артистка оказалась неравнодушной к звезде сериалов "Глухарь" и "Склифосовский" и начала снимать его на камеру, рассыпаясь в комплиментах.

Удивил Гузееву и дом режиссера, который он обустроил сам. Актриса даже сказала, что "если будет очень богатой", то обязательно переедет жить в Ессентуки.

"Какой Максим все-таки красивый. Вот зачем мужику столько красоты? Все в нем хорошо и рост, и фигура, даже бесит!",

– расхваливает актриса.

Очаровать Гузееву смогли все собравшиеся мужчины: сначала она оказалась в спальне Кюрдзидиса, где восхитилась его домом и даже попросила подарить его себе, а после обратилась к отцу режиссера со словами "мой любимый".

Ранее Лариса Гузеева похвасталась стройной фигурой. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Курилы – это Россия": японцам на фоне визита Медведева посоветовали успокоиться

В Стране восходящего солнца слишком бурно обсуждают прибытие российского премьера

Друг Трампа спасает "Северный поток – 2" от гнева США

Сенатор от штата Кентукки заверил коллег, что рестрикции не навредят России

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей