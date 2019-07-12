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"Не могла пошевелиться": Сябитовой вызвали врача на съемках

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza
Телеведущая хотела показать "мощь зрелой женщины"

Роза Сябитова участвовала в съемках передачи "Форт Боярд". Во время одного из испытаний она упала в воду и сильно ударилась – ей пришлось вызвать медика. 

Сябитовой досталось задание под названием "Ветряная мельница". Свахе надо было лечь на помост и проползти до сундука. Добраться до заветного ключа ей не удалось, неудачно повернувшись, она упала в воду. "После испытания Сябитовой потребовалась помощь врача, так как она не могла даже пошевелиться", – пишет Starhit.

По словам прибывших медиков, здоровью Сябитовой сейчас ничего не угрожает. Сама сваха признается, что всегда мечтала попасть на шоу, но сейчас понимает, что должна беречь себя для внуков.

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Публикация от Maria Pogrebnyak-Shatalova (@mariapoga_)

"Я – адреналинщица. <…>У меня нет фобий, поэтому для меня эта телеигра – не преодоление страхов. Она как последняя гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки. Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад. Пусть учатся у профессионалов! Люблю сложные ситуации",

– рассказала Сябитова.

Ведущая программы "Давай поженимся" не первая, кто пострадала на съемках "Форта Боярда". Ольга Бузова после участия в проекте не могла ходить.

Возвращение легендарного шоу на экраны запланировано на сентябрь этого года. 

Дарья ПЕТРОВА
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