"Не могла пошевелиться": Сябитовой вызвали врача на съемках

Телеведущая хотела показать "мощь зрелой женщины"

Роза Сябитова участвовала в съемках передачи "Форт Боярд". Во время одного из испытаний она упала в воду и сильно ударилась – ей пришлось вызвать медика.

Сябитовой досталось задание под названием "Ветряная мельница". Свахе надо было лечь на помост и проползти до сундука. Добраться до заветного ключа ей не удалось, неудачно повернувшись, она упала в воду. "После испытания Сябитовой потребовалась помощь врача, так как она не могла даже пошевелиться", – пишет Starhit.

По словам прибывших медиков, здоровью Сябитовой сейчас ничего не угрожает. Сама сваха признается, что всегда мечтала попасть на шоу, но сейчас понимает, что должна беречь себя для внуков.

"Я – адреналинщица. <…>У меня нет фобий, поэтому для меня эта телеигра – не преодоление страхов. Она как последняя гастроль: блеснуть всем, вытащить все до капельки. Мне хотелось бы показать мощь зрелой женщины, а то у меня в команде один детский сад. Пусть учатся у профессионалов! Люблю сложные ситуации",

– рассказала Сябитова.

Ведущая программы "Давай поженимся" не первая, кто пострадала на съемках "Форта Боярда". Ольга Бузова после участия в проекте не могла ходить.

Возвращение легендарного шоу на экраны запланировано на сентябрь этого года.