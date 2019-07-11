Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Терпение лопнуло: Гузеевой публично предложили интим

Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистка взорвалась из-за непристойностей и нападок

Лариса Гузеева продолжает наслаждаться отпуском в Европе. Отдых звезды омрачают только комментарии в социальных сетях. Один из пользователей обратился к звезде с интимной просьбой "Лариска, покажи киску". На высказывание артистка ответила резко, намекая, на болезнь написавшего.

Недовольство подписчиков также вызвало фото из церкви, где запечатлена молящаяся девушка. Сама Гузеева назвала снимок "просто прекрасная незнакомка". Когда под постом стали появляться десятки возмущенных комментариев, Гузеева не выдержала и послала злопыхателей смотреть телеканал "Культура".

Такую реакцию знаменитости вызвали многочисленные сообщения, где ее упрекают за съемку в святом месте. Пользователи считают неправильным фотографировать людей в интимный момент молитвы, тем более, что они об этой съемке не подозревают. Резкие ответы Ларисы Гузеевой еще больше возмутили россиян.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

 

"Не ожидала, что вы так можете грубо отвечать людям. С матами прям...Разочарование…", "Не ожидала от вас", "Молитва-это личное, сокровенное. Я бы не хотела, чтобы мои чувства выставляли на показ!", "Вот так пришёл человек соединиться со своей Истиной <…> и ни сном, ни духом не знает, что за его спиной восхищённая личность грубо вторгается в его священнодействие и выносит его на массовое обсуждение...",

– написали в Instagram.

Преданные поклонники встали на защиту Гузевой. Они уверены, что актриса сделала прекрасный снимок, а со своими недоброжелателями ведет себя правильно: "ах, Лариса! Читать ваши шикарные ответы на выпады одноизвилистых имбицилов одно удовольствие!", "Умеет правильно ругаться!", "Красивый снимок, мы с вами путешествуем", – поддержали телеведущую.

Ранее Лариса Гузеева сняла постельное видео после скандала. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Это уже слишком": британцы ищут Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь "растворились" среди местного населения другой страны

Смертельный отпуск: на греческом курорте погибли россияне

От сильнейшего урагана пострадали десятки людей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей