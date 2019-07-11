Терпение лопнуло: Гузеевой публично предложили интим

Артистка взорвалась из-за непристойностей и нападок

Лариса Гузеева продолжает наслаждаться отпуском в Европе. Отдых звезды омрачают только комментарии в социальных сетях. Один из пользователей обратился к звезде с интимной просьбой "Лариска, покажи киску". На высказывание артистка ответила резко, намекая, на болезнь написавшего.

Недовольство подписчиков также вызвало фото из церкви, где запечатлена молящаяся девушка. Сама Гузеева назвала снимок "просто прекрасная незнакомка". Когда под постом стали появляться десятки возмущенных комментариев, Гузеева не выдержала и послала злопыхателей смотреть телеканал "Культура".

Такую реакцию знаменитости вызвали многочисленные сообщения, где ее упрекают за съемку в святом месте. Пользователи считают неправильным фотографировать людей в интимный момент молитвы, тем более, что они об этой съемке не подозревают. Резкие ответы Ларисы Гузеевой еще больше возмутили россиян.

"Не ожидала, что вы так можете грубо отвечать людям. С матами прям...Разочарование…", "Не ожидала от вас", "Молитва-это личное, сокровенное. Я бы не хотела, чтобы мои чувства выставляли на показ!", "Вот так пришёл человек соединиться со своей Истиной <…> и ни сном, ни духом не знает, что за его спиной восхищённая личность грубо вторгается в его священнодействие и выносит его на массовое обсуждение...",

– написали в Instagram.

Преданные поклонники встали на защиту Гузевой. Они уверены, что актриса сделала прекрасный снимок, а со своими недоброжелателями ведет себя правильно: "ах, Лариса! Читать ваши шикарные ответы на выпады одноизвилистых имбицилов одно удовольствие!", "Умеет правильно ругаться!", "Красивый снимок, мы с вами путешествуем", – поддержали телеведущую.

Ранее Лариса Гузеева сняла постельное видео после скандала.