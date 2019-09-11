Мужчина ухаживал за певицей, когда она уже была замужем

Журналисты рассказали об общении Софии Ротару с Тайванчиком (наст. имя Алижман Тохтахунов). Выяснилось, что отношения между ними начались в 1972 году: мужчина был влюблен в певицу, заваливал ее цветами, конфетами и обеспечивал ее группу всех необходимым.

"Он снял самый дорогой отель, самый дорогой ресторан. Он его закрыл на два дня, чтобы там гуляли только Соня, ее муж и коллектив, все. С тех пор началась их дружба", – рассказали в программе "Основано на реальных событиях" на НТВ.

После этого Софию Ротару часто замечали в компании Тахтахунова, который не скрывал своих чувств к украинской знаменитости, несмотря на то, что она уже была замужем за другим.

"Соня – это его любовь по жизни. Он вообще преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью, он вообще к ней был очень неравнодушен",

– цитирует слова музыканта Александра Левшина URA.RU.

Ротару от дружбы с криминальным авторитетом также не отказывалась и заступилась за него, когда его начали подозревать в валютных операциях, сообщили СМИ.

София Ротару была замужем за Анатолием Евдокименко, в 2002 году музыкант скончался. С тех пор артистку больше не видели в компании другого мужчины, однако недавно журналисты сообщили о ее романе с молодым певцом.