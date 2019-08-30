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"Максима агрегат не удивляет": Пугачева спелась с гангстером

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Новый клип с Примадонной назвали гениальным

В конце августа в Интернете начал набирать популярность ролик, где Алла Пугачева поет вместе с популярным американским репером 50 cent. Видео –результат творчества неизвестного автора, который разместил дуэт артистов на YouTube. 

В ролике был соединен клип Аллы Пугачевой "Позови меня с собой" и видео 50 cent P.I.M.P. Видео посмотрели уже более 250 тыс. раз, зрители удивлены тем, как хорошо песни и клипы подходят друг к другу. Кажется, что это одна песня, части которой музыканты поют на разных языках.

Юзеры сразу начали иронизировать над тем, что Примадонна ушла от Максима Галкина к американскому реперу.

"Неужели Алла ушла от Максима?", "У Максима загар не тот", "И у Максима агрегат уже не удивляет Пугачеву", "Это лучшее что я слышал за последний год", "Лучший дует года", "Страна должна знать автора этого шедевра", "Это гениально",

– похвалили автора видео в комментариях.

Ранее "Утро" рассказывало о певице, из-за которой Аллу Пугачеву гонят со сцены. 

Дарья ПЕТРОВА
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