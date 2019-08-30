"Алла в маразм вошла": Примадонну гонят со сцены из-за Аллегровой

Певице нашли достойную замену

В социальных сетях не согласны с тем, что Алла Пугачева назвала своей преемницей Светлану Лободу. Пользователи уверены, что есть более достойный кандидат – Ирина Аллегрова. Она не только лучше украинской певицы, но и достойна статуса Примадонны.

"Примадонна – это Ирина, а Пугачева потеряла свой статус давно. Всякую Лабудень пророчит после себя, а кто эту проституцию примет. Простите, но, бабка Алла в маразм вошла, хочу спросить, а ее кто короновал? Ее тусня?", – высказался неравнодушный поклонник Аллегровой.

Другие комментаторы с подобным мнением согласны: они завалили "императрицу" множеством комплиментов и считают, что с годами она, как дорогое вино, становится только лучше.

"Шикарная женщина", "Императрица сцены", "Лучшая певица, возраст ей нипочем, молодец, так держать", "Годы не берут ничего, только добавляют шарма и обаяния!", "Единственная на эстраде и в шоу-бизнесе достойная певица! Императрица! Вне времен!",

– восхищаются в Instagram.

Напомним, Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей и разрешила петь песню "Живи спокойно, страна", а после смеялась над этой фразой вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле.