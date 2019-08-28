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"Такая же прокуренная, бухающая": Лободу облили грязью из-за Пугачевой

Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com
После слов Примадонны в адрес украинской артистки наговорили много гадостей

Некоторые считают, что Алла Пугачева просто унизила Светлану Лободу своим "благословением". Такого мнения, в частности, придерживается скандально известная блоггерша Лена Миро. 

"Да Пугачева обгадила Лободу с головы до ног, назвав ее "еще одной" – такой же, как она сама",

 – написала она в "Живом журнале". И отметила, что Примадонна "при всех своих недостатках... предельно трезво оценивая саму себя.. оценила и исполнительницу".

Миро посмеялась над тем, что "другие исполнители, продюсеры, СМИ поняли сказанное Примадонной как то, что она "назвала преемницу", благословила ее и как комплимент Лободе".

Ранее на ту же тему высказались подписчики страницы Вайкуле в Instagram. Они просмотрели ролик, на котором Лайма беседует с Аллой Борисовной.

"Живи спокойно, страна. Теперь у нас еще одна", – говорит Пугачева. Вайкуле удивляется: Еще одна? Кто такая?". Примадонна отвечает, что "все знают", и ставит точку: "Вот, собственно, и все, хватит".

Некоторые комментаторы уловили в разговоре звезд скрытый смысл:

"Хорошо стебанулись дамы с дюн... На место бездарную выскочку поставили... молодцы! Вся страна негодует по поводу лжепевички", "Да! Лобода всех насмешила, спев песню Аллы! Только опозорилась! Таких, как она, полно – поющих трусов и надутых губ! А Алла ТАКАЯ одна! И нечего претендовать на этот трон! Он давно занят!". 

На днях в соцсети было опубликовано видео, в котором Алла Пугачева вроде как благословила на исполнение своей песни Светлану Лободу. Та была несказанно рада, хотя кокетливо, будто от смущения, закрыла лицо рукой.

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Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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