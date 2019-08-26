Потрясла грудью: Лобода устроила жаркие танцы на яхте

Певица показала подтянутое тело

Светлана Лобода находится в Сочи на конкурсе "Новая волна". Между концертами артистка решила немного развлечься и отдохнуть. Так, звезда отправилась в морскую прогулку на яхте, где покрутила ягодицами и бюстом под зажигательный трек.

Лобода опубликовала ролики со своими сексуальными движениями в Instagram-истории. Так, на одном из них певица в черном спортивном купальнике танцует, сидя на борту лодки. На другом видео артистка крупным планом показала свой бюст. Вероятно, если бы поклонники могли комментировать эти видео, они осыпали бы стройную знаменитость лестными комплиментами.

На этом Лобода не остановилась, она также показала ногу таинственного мужчины, но не уточнила, кто это. А еще звезда продемонстрировала модный наряд, в котором выйдет на сцену – для очередного вечера "Новой волны" артистка выбрала костюм синего цвета с мини-юбкой, открывающей ее длинные подтянутые ноги.

Лобода не в первый раз демонстрирует свои танцевальные навыки. Ранее она покрутилась в боди, а до этого она показала странную разминку.