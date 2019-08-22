"Зажгла": Лобода в боди исполнила эротический танец

Певица сексуально извивалась под музыку, блистая прелестями с разных сторон

Светлана Лобода в серебристом боди с глубоким декольте, открывающим грудь, а также длинной бахромой эффектно выписывала па, грациозно двигая плечами и бедрами. Эротичный танец взбудоражил поклонников артистки.

"Когда тебя нет – я тоже танцую ....", – сообщила она под видео, на которое был снят эротический танец, словно обращаясь к кому-то.

Фанатам понравился танец и то, как выглядит певица. И они не сдержали переполнявших эмоций:

"Круто зажгла", "Вы танцуете даже волосами", "Двое детей и такая красивая и стройная!", "Светлана Сергеевна ... ну, Вы, конечно, идеальная", "Неземная", "Шикарная!.. Любимая! Сексуальная!..просто слов нет, какая Лобода", "Опять блестяшки и трусы,, ну Света...", "Лучшая", "Очаровательная", "Какой невероятный образ... Вам безумно идет" .

Мужчины предлагали станцевать вместе, и не только "лунную походку". Некоторые остались недоволльны. "Развратненько так...", "Одень штаны уже, старуха, смотреть противно", – отметили такие.

Светлана Лобода и прежде никого не оставляла равнодушным. Подписчики соцсети горячо обсуждали артистку, когда она в супермини влезла с ногами на стол, в коротких шортиках засунула руку между ног и раздвинула ноги на балконе.

