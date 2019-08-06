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"Никаких форм": Лободу затравили за "фигуру солдатика"

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Фотосессия певицы разочаровала поклонников

Светлана Лобода без стеснения демонстрирует свое тело. В новых кадрах, выложенных в соцсети, она позирует в закрытых купальниках. Не всем пришлось по душе то, как выглядит фигура артистки. Подписчики не упустили ни одной детали. 

Звезда, как и прежде, ни слова не оставила под кадрами, только изображение маленькое разбитого сердца. Видимо, рассчитывала, что ее поймут и так. 

Недовольные видом певицы высказались резко:

"Ничего особенного", "А о какой красоте тут вообще идет речь?", "Реально фигура солдатика, и никаких форм". 

Некоторые забеспокоились. "Хоть бы один спросил: "Свет! Что с тобой?" Неужели никто не видит?", "А почему сердечко разбито?", "Чего-то исхудала. Бедняжка", – взволнованно поделились впечатлениями и пожалели они. 

Фанаты же по-прежнему щедро осыпали певицу комплиментами:

"Горячо", "Неотразима", "Красотка! Сочетание элегантности и эпатажа", "Вы просто супер!!! Обалденно выглядите", "Какая же Вы идеальная", "Неземная", "Лучшая","Какие крутые фото, ты богиня просто", "Ааа, шикарная какая!", "Ты прелесть", "Стройная, длинноногая".

Светлана Лобода не раз позволяла себе вольности. Ранее она зажгла на яхте в микрокупальнике, расселась в туалете перед другом и раздвинула ноги на камеру. Это всегда вызывало жаркое обсуждение в Сети.

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Полина Гагарина. Фото: @gagara1987 Алена Водонаева. Фото: @alenavodonaeva Глюкоза. Фото: @chistyakova_ionova
Глюкоза. Фото: www.globallookpress.com Светлана Лобода. Фото: www.globallookpress.com Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com Полина Гагарина. Фото: www.globallookpress.com +5
Полина ДОРОЖКИНА
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