"Вот она, романтика": Лобода расселась в туалете перед другом

Звезда присела на унитаз с портретом дорогого ей мужчины

Светлана Лобода опубликовала в соцсети еще одно фото, на котором изображена в туалете. Она сидит, раздвинув ноги, и рассматривает лежащую на полу афишу с изображением лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Снимок вызвал горячее обсуждение.

Кадр артистка не подписала. Подписчики ломают головы, что певица хотела этим сказать.

Одни предположили, что она намекнула на особые отношения с немецким артистом. По мнению других, Светлана просто хотела удивить публику. Некоторые решили, что Лобода побывала на концерте группы Rammstein в Москве. Фанаты же привычно хвалили звезду (орфография и пунктуация авторов сохранены):

"Не может быть", "А где-то на унитазе сидит Линдеманн и смотрит на журнал с Лободой. Вот она, романтика", "Огонь! Говорящее Фото", "Типо послала его", "Видимо, что-то пошло не так", "Все, что остается – постить фото. Да ... (наплевать) ему на всех. Если даже его жена бывшая ушла к гитаристу Круспе", "TOПовая группа, юмор ниже и выше пояса", "Шикарная", "Гениально", "юмор на 5", "Отлично получилось", "Самое потрясное фото, из всех что я видела".

Лобода с дочерью на самом деле посетила концерт Rammstein. Как жена рокера – в косухе и кожаных шортах, – она пришла в ложу Тилля Линдерманна из-за кулис в сопровождении его охранников и снимала выступление группы на телефон, сообщает телеграм-канал "Только никому".

В 2018 г. Лобода родила вторую дочь, которую назвала Тильдой. Об отце девочки Светлана умалчивает до сих пор. Однако поклонники звезды и СМИ давно считают, что звезда забеременела от Тилля Линдеманна. И тому есть несколько подтверждений.

Сначала многие заметили, как музыкант активно ухаживал за Светланой Лободой на фестивале "Жара" два года назад. Артисты часто бывали вместе на вечеринках.

Незадолго до родов Лобода засветилась в майке с символикой группы Rammstein в Лос-Анджелесе. Позже Линдеманн прилетал в Россию и забрал певицу из клиники после сложной операции.

Затем артистка встретилась с другом после концерта в Берлине. Мало того, на одном из видео из Instagram на шее старшей дочери Светланы внимательные фанаты рассмотрели украшение Тилля, в котором тот не раз появлялся на публике.

Ранее Артистка уже показывалась в туалете. Она пела, сидя на унитазе. И раздвигает ноги она не впервые. Недавно таким необычным способом она показала модные кроссовки.