Лобода в коротких шортиках засунула руку между ног

Певица устала после концерта и решила отдохнуть

Светлана Лобода выступала в Монако и осталась довольна. Теперь она позволила себе расслабиться и показалась в раскованной позе - выставив напоказ голые бедра и засунув руку между ног.

"Хороший был концерт вчера", – сообщила звезда под двумя фото, на которых позирует, развалившись на диване в коротком топе и шортах. Один кадр черно-белый, другой – цветной.

Фанаты пожалели артистку и посоветовали беречеть себя. При этом многие восхищались ее выдержкой и осыпали комплиментами:

"Только уставшая и немного грустная", "Отдыхайте", "Не делайте лишнего, Вам не двадцать пять", "Уставшая, но все равно прекрасная", "Королева", "Супер, шикарный вид", "Классная девушка", "Прелестное создание".

Некоторые отметили, что на снимках певица выглядит соблазнительно и грациозно. "Секси-леди", "Как же Вы изящны", "Вот это женщина!", "Роскошная", – хвалили они.

Кое-кто уколол певицу: "Ужасная", "Ну, и села бы как девочка!", "У тебя 46-й размер обуви".



Этим летом Светлана Лобода много путешествует, совмещая работу и отдых с дочками. В середине августа она приехала в Монте-Карло, чтобы выступить на фестивале Russian Music.

Перед концертом артистка показалась в непривычном для нее строгом образе – на ней было длинное черное платье, а в руках – такого же цвета сумочка и пиджак, накинутый на одно плечо. Волосы, как и прежде, уложены небрежно, в ушах – массивные серьги-кольца.

Фанаты, увидев ее такой на снимке, написали: "Богиня", "Тебе не больно было когда ты упала на землю с неба?", "Ну нельзя же быть красивой такой!!!" "Шикарная!!!", "Грация", "Красивая", "Самая нереальна... Уровень идеальности зашкаливает", "Вы хороши", "Кайф".

Раскованные позы Лобода принимала и до этого. Недавно она раздвинула ноги на балконе, показала пстранную разминку перед концертом и, сексуально изгибаясь, покачала бедрами.