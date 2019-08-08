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"Сердечко екнуло": Лобода показала ролевые игры

Светлана Лобода. Фото:instagram.com/lobodaofficial
Забавы известной певицы довели фанатов до экстаза

Светлана Лобода удивляет не только сексуальными нарядами и позами. Она может пошалить и не так – например, поучаствовать в ролевых играх, что и сделала недавно.

На видео, попавшем в Сеть, артистка сидит с девочкой на руках. У обеих – заячьи ушки и усики (такой фильтр в Instagram). На голове у малышки – парик. Она дважды произносит: "Мур, мяу", после чего лижет объектив камеры. 

"Мяу! Мяу! Мяу!" - жеманно изгибаясь и блистая оголенной грудью, вторит ей Светлана. Девчушка снова мяукает и высовывает язычок.

Умиленные подписчики буквально растаяли и передали эмоции кратко:

"Сердечко екнуло от милоты", "Уровень мимими зашкаливает", "Боже, какие зайки!", "Сладкие", "Вот такого я точно еще не видел ни у кого!", "Самые лучшие", "Девчульки-красотульки!!!", "Няшки", "Милые", "Солнышки", "Лапусечки", "Киска". 

Некоторые удивились и возмутились. "Откуда у кошечки такие ушки?", "Почему заяц мяукает... с каких это пор",  "Девки, что вы там пили... мяукающие зайцы", – спросили они.  

Кто-то поинтересовался, не дочка ли Лободы показана в ролике. А одна фанатка написала: "Светик! Вы с Евушкой сделали мое сегодняшнее утро!", давая понять, что певица действительно снялась со старшей наследницей – Евой.

Однако не всегда кадры с участием звезды вызывают восторг. Не так давно Лободу обругали за "фигуру солдатика" и возмутились, когда она раздвинула ноги на камеру. А Светлана продолжает эпатировать публику – то зажигательно станцует на яхте в микрокупальнике, то присядет на унитаз с портретом друга...

Фоторепортаж
Лобода показалась в странном виде
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press Светлана Лобода. Фото: GLOBAL LOOK press
Полина ДОРОЖКИНА
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