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"Вторая Волочкова": Лобода раздвинула ноги на балконе

Светлана Лобода. Фото: Пресс-служба
Певица продемонстрировала растяжку

Светлана Лобода активно работает над своим телом, о чем то и дело рассказывает в Instagram. Артистка и на этот раз решила показать результат своих трудов, выложив снимки, на которых закинула правую ногу на перила балкона в отеле Рима, чем привела поклонников в полный восторг.

"Работа мечты",

– подписала кадры Лобода.

Фанаты, глядя на подтянутое тело звезды, пришли к выводу, что она прекрасно выглядит.

 "Светлана Сергеевна, ну вы конечно огонь", "Идеальная", "Изящная, грациозная и талантливая девушка", "Вы невероятно шикарны", "Фигура огонь", – отметили поклонники.

Некоторые интернет-пользователи подчеркнули, что Лобода пошла по стопам Анастасии Волочковой, знаменитой своими шпагатами.

"Ещё бы на купол залезла....", "Я думал это Волочкова", "Вторая Волочкова", – высказались такие.

Среди тех, кто заметил сходство певица с балериной, оказалась и Антиа Цой, которая то ли в шутку, то ли в серьез отметила: "М..да. Не Волочкова". Лобода не стала отвечать пользователям Сети. 

Полина ИВАНОВА
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