"Мумия ходячая": Лобода показала странную разминку перед концертом

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Светлана Лобода опубликовала в Instagram видео, на котором она показывает свою разминку перед концертом.
"Разминочка у Светика 🐸", – подписала пост Лобода.
В кадре Лобода активно приседает в коротком наряде и разминает ноги перед появлением на сцене. При этом заметно, что певица немного волнуется.
Подписчики восхитились прекрасной физической формой артистки. "Богиня🔥", "Самые шикарные ножки 💖", "Красота неземная💥", "Шикарный вид красавица так держать", "Ты настоящий боец👍", "Тяжелый труд у вас...очень непросто...", "Бомба!💃".
При этом многие подписчики обратили внимание, что обычно певцы перед выступлением разминаются по-другому. "Травестит", "Мумия ходячая", "Обычно артисты распеваются", "Сейчас не голос распевают. А задницу подтягивают", "Ужасное платье", "Кривоножка", "прям как перед боксом 😂".
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