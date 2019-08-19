Раскованность артистки понравилась не всем

Светлана Лобода часто показывается в откровенных нарядах и позах. Так она поступила и на новом видео, которое размещено в соцсети. Артистка в очень коротком платье с декольте влезла на стол, где стоит зеркало, одну ногу подогнув под себя, другую – вытянув перед собой и немного согнув колено.

Она распевается, а затем, сбросив ноги и засветив при этом не только нижнее белье, но и грудь, встает со стола и идет на сцену. Под роликом звезда оставила всего одно слово: "August".

Видео никого не оставило равнодушным. Только мнения подписчков разошлись. Некоторые были разочарованы и написали:

"Света... подцепила звездную болезнь", "Это точно, иногда противно смотреть на нее", "Платье пора сменить", "Ноги кривые", "Зачем себя так пафосно вести – на столе сидеть, ноги на стол, некрасиво, противно смотреть", "Вам самой не надоело блестеть, сиять , надувать губки, ходить от бедра? Тупизм какой-то! Ну сидите Вы на столе, и что?! Что за этим?!", "Какая она вульгарная!"

Фанаты тут же встали на защиту любимицы. "Она самая крутая", "Может себе позволить", "Десерт", "Жаркими ночами, распевка под небесами...", "Природа наградила, салоны освежили, вкус присутствует, вперед, Светлана! Умница!", "Какая же Вы клевая", "Восхитительно", "Это божественно", "Ты крутая", – хвалили они певицу.

Светлана Лобода нередко становится объектом нападок из-за чересчур провокационных нарядов и раскованных поз. Недавно она выставила напоказ голые бедра и засунула руку между ног, что шокировало некоторых ее поклонников. До этого певица раздвинула ноги на балконе, из-за чего тоже получила далеко не лестные отзывы в свой адрес.