"Потеряла близкого": в Сети нашли причину исчезновения Гузеевой

Актриса не выходила на связь почти неделю

Поклонники были обеспокоены исчезновением Ларисы Гузеевой из социальных сетей. Сначала артистка ограничила доступ к комментариям на странице, а потом 6 дней не публиковала в Instagram новые снимки.

Звезда все же решила прервать молчание, выложив фотографии с цветами. Подписчики уверены, что в жизни знаменитости произошло какое-то несчастье, поэтому она и решила исчезнуть из социальных сетей. В Instagram один из подписчиков обратилась к актрисе: "Лариса! Вы как Волочкова, боитесь комментариев и закрываете их, зачем? Вы же хорошая женщина. Или я что-то не знаю?".

В комментариях сразу же появились несколько сообщений, намекающих на трагедию в жизни Ларисы Гузеевой.

"Может вы не знаете, что Лариса потеряла близкого ей человека", "Если бы найти тот самый эликсир, чтобы сберечь, уберечь любимых!", "Родная наша, что у тебя случилось?", "Лариса, кого-то потеряла",

– написали пользователи.

Сама телеведущая никак не прокомментировала подобные предположения.

Ранее Лариса Гузеева рассказывала о своих главных трагедиях в жизни. Особенно тяжело актриса переживала предательства: "после предательства лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало", - рассказала знаменитость.