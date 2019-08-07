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"Потеряла близкого": в Сети нашли причину исчезновения Гузеевой

Лариса Гузеева. Фото:instagram.com/_larisa_guzeeva_
Актриса не выходила на связь почти неделю

Поклонники были обеспокоены исчезновением Ларисы Гузеевой из социальных сетей. Сначала артистка ограничила доступ к комментариям на странице, а потом 6 дней не публиковала в Instagram новые снимки. 

Звезда все же решила прервать молчание, выложив фотографии с цветами. Подписчики уверены, что в жизни знаменитости произошло какое-то несчастье, поэтому она и решила исчезнуть из социальных сетей. В Instagram один из подписчиков обратилась к актрисе: "Лариса! Вы как Волочкова, боитесь комментариев и закрываете их, зачем? Вы же хорошая женщина. Или я что-то не знаю?".

В комментариях сразу же появились несколько сообщений, намекающих на трагедию в жизни Ларисы Гузеевой.

"Может вы не знаете, что Лариса потеряла близкого ей человека", "Если бы найти тот самый эликсир, чтобы сберечь, уберечь любимых!", "Родная наша, что у тебя случилось?", "Лариса, кого-то потеряла",

– написали пользователи.

Сама телеведущая никак не прокомментировала подобные предположения.

Ранее Лариса Гузеева рассказывала о своих главных трагедиях в жизни. Особенно тяжело актриса переживала предательства: "после предательства лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить. Меня это убивало", - рассказала знаменитость. 

Дарья ПЕТРОВА
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