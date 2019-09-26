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Гузеева показала свой красный цветочек

Гузеева показала свой красный цветочек
Лариса Гузеева. Фото: instagram.com/_larisa_guzeeva_
Артистку похвалили за красоту и сравнили с бриллиантом

Лариса Гузеева украсила свой дом растениями и решила поделится этим с подписчиками. У окна актриса выращивает герань, ведь ее дети не могут жить без цветов.

"Мне было удивительно, что в Европе везде герань, наконец и я увидела в ней красоту. Мои дети вообще не представляют дом без цветов", - написала Гузеева в Инстаграм.

Пока одни комментаторы восхищались красотой цветов и самой знаменитостью, другие обратили внимания на грязь на полу.

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Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_)

"Обожаю Ларису Гузееву, хочу такую подружку. Уникальна, неподражаема, красива, юмора – море, просто бриллиант", "Намусорила вам герань", "Пропылесосить! Немедленно", "От нее много мусора на окнах",

– написали в Инстаграм ведущей "Давай поженимся".

Ранее Ларису Гузееву засняли за поцелуями с подругой.

Дарья ПЕТРОВА
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