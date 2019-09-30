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"До звезды далеко": жену Преснякова унизили после фото в купальнике

Наталья Подольская. Фото: instagram.com/nataliapodolskaya
Певицу упрекнули в "гольфомании"

Наталья Подольская сейчас находится на отдыхе в Италии. Даже в теплых странах артистка предпочитает носить на ногах гольфы, при чем надевает их вместе с купальником. Подписчики жены Преснякова в социальных сетях не могли не заметить эту необычную деталь. 

Не понравился критикам и гостиничный номер, где живет Подольская. Комментаторам показалось, что он выглядит, как больничная палата.

"У нее гольфомания", "Зачем эти ужасные гольфы? Все портят", "Ну и номер. Я думала это ванная комната", "На больничную койку похоже", "Дизайн больнично-палатный. Припугалась", "Ноги, как две зубочистки", "Гольфы непременно, особенно когда жара", "Никакая, с чего решила, что стала красоткой? В звездную семью попала, так тебе до звезды, дорогая, уууууу как далеко", - написали пользователи под фото Подольской в Инстаграм.

Ранее Наталья Подольская похвасталась идеальной фигурой в чулках.

Дарья ПЕТРОВА
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