Стал известно, сколько на самом деле зарабатывает режиссер

Журналистам удалось выяснить, что Константин Богомолов получает в 9 раз меньше, чем его супруга Ксения Собчак. Доходы режиссера за год составляют около 7 млн. рублей, но после свадьбы с одной из самых популярных женщин страны Богомолов может заметно обогатиться.

Уже будучи в отношениях со светской львицей, Богомолов стал главным режиссером Театра на Малой Бронной. Теперь он получает не только гонорары за спектакли, но и фиксированную зарплату, пишет "Комсомольская правда".

Также Константин выпустил книгу, которую обнаженная Собчак уже успела прорекламировать, и выпустил свой сериал. Без помощи супруги здесь тоже не обошлось: Ксения, как и бывшая жена режиссера Дарья Мороз, сыграли в картине.

Несмотря на все усилия, догнать Ксению Константину вряд ли удастся. В год, по информации СМИ, блондинка зарабатывает около 64 млн. рублей. Она активно сотрудничает с брендами, делает рекламные посты в социальных сетях, участвует в телешоу и ведет корпоративы.

В искренности Константина Богомолова сомневаются многие пользователи Инстаграм. По их мнению, паре грозит развод, а режиссер решил "поиграться" с экс-ведущей "Дома-2".

"Поиграется и бросит", "Все ради хайпа", "Два клоуна", "Режиссер просто решил карьеру сделать", – высказались в Интернете.

Ранее "Утро" рассказало все подробности о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова.