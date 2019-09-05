Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В чем мать родила: Собчак ткнула любовника носом между ног

В чем мать родила: Собчак ткнула любовника носом между ног
Ксения Собчак. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая снялась в постели с любимым

Недавно режиссер выпустил книгу с рейтингом 18+, которая называется "Так говорил Богомолов". Светская львица предпочитает читать литературное творение возлюбленного, лежа в постели обнаженной. На кадре, появившемся в социальных сетях Ксении Анатольевны, видно, что она прикрывает книгой свое интимное место, а лицо Богомолова, крупно изображенное на обложке, оказывается у нее между ног.

Подписчики не смогли не заметить пикантную деталь и указали на отсутствие нижнего белья. Некоторые комментаторы пошутили, что будут ждать подобного фото от Константина Богомолова: режиссер должен прикрыть свои гениталии книгой Собчак.

"Вы без трусов?! Возвращается былая Ксения! Браво", "Нет Принципов! Нет Совести! Нет Стыда!", "Ждем симметричное фото Гения с твоей "Брак высшего сорта" на этом самом, что у Гениев там растет", "Книга на фото лишняя",

– высказались подписчики звезды.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе уже более полугода, а совсем скоро, 13 сентября, они должны узаконить свои отношения. Детали предстоящего праздника пока не раскрывается. Ходили слухи, что на такое скорое замужество экс-ведущая "Дома-2" решилась из-за беременности. Как пишет Telegram-канал DarkCosmo, у Ксении уже заметен округлившийся животик.

Ранее "Утро" рассказывало о новой любовнице Максима Виторгана, которая осталась на улице вместе с маленьким ребенком. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Круг замкнулся": Малайзия нашла объяснение нападкам на Россию по делу МН17

Расследование трагедии в Донбассе зашло в тупик

Россияне вывели эстонцев на чистую воду

США разрешили рассекретить свою военную базу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей