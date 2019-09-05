Телеведущая снялась в постели с любимым

Недавно режиссер выпустил книгу с рейтингом 18+, которая называется "Так говорил Богомолов". Светская львица предпочитает читать литературное творение возлюбленного, лежа в постели обнаженной. На кадре, появившемся в социальных сетях Ксении Анатольевны, видно, что она прикрывает книгой свое интимное место, а лицо Богомолова, крупно изображенное на обложке, оказывается у нее между ног.

Подписчики не смогли не заметить пикантную деталь и указали на отсутствие нижнего белья. Некоторые комментаторы пошутили, что будут ждать подобного фото от Константина Богомолова: режиссер должен прикрыть свои гениталии книгой Собчак.

"Вы без трусов?! Возвращается былая Ксения! Браво", "Нет Принципов! Нет Совести! Нет Стыда!", "Ждем симметричное фото Гения с твоей "Брак высшего сорта" на этом самом, что у Гениев там растет", "Книга на фото лишняя",

– высказались подписчики звезды.

Напомним, Ксения Собчак и Константин Богомолов вместе уже более полугода, а совсем скоро, 13 сентября, они должны узаконить свои отношения. Детали предстоящего праздника пока не раскрывается. Ходили слухи, что на такое скорое замужество экс-ведущая "Дома-2" решилась из-за беременности. Как пишет Telegram-канал DarkCosmo, у Ксении уже заметен округлившийся животик.

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