Сексуальная артистка оседлала железного коня

Ольга Серябкина снялась в пикантном видео в лесу. На кадрах из ролика звезда управляет квадроциклом в коротком топе и прозрачных обтягивающих лосинах, сквозь которые видно, что на певице нет нижнего белья.

Эротичного видео Серябкиной показалось мало, она решила крупным планом снять свои ягодицы в микрострингах. Пока певица показала поклонникам только процесс фотосъемки, а, значит, скоро в ее аккаунте появится множество сексуальных снимков.

Подписчики хоть и заваливают экс-солистку группы "Серебро" комплиментам, но пребывают в шоке от смелости артистки.

"Ты без трусов что ли едешь? Огонь", "Оля не перестает удивлять", "Трусы забыла надеть", "Цензуры совсем нет", "Совсем сошла с ума", "Сексуальная и отчаянная", "Вам не холодно", "Лучше бы совсем разделась", "Все застудишь", "Срамота",

– прокомментировали ролик Серябкиной.

Некоторые пользователи напомнили о недавнем интервью Наргиз Закировой, в котором та призналась, что Ольга Серябкина практически управляет Максимом Фадеевым и принимает все решения. Сама экс-солистка группы "Серебро" на смелые высказывания никак не реагирует.