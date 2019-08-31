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Конфликт Наргиз и Фадеева набирает обороты

Конфликт Наргиз и Фадеева набирает обороты
Наргиз. Фото: www.globallookpress.com
Певица посмеялась над новостями о себе

Наргиз планирует подать в суд на промоутера Сергея Лаврова, который заявил, что артистка требовала президентский номер на гастролях и обязательно двухкомнатный, чтобы в одном из помещений жили ее собаки. По словам представителя знаменитости, она этой информацией очень удивилась.

"Для начала мы обратились в правоохранительные органы, так как в действиях Лаврова усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного статьей ст. 128.1 УК РФ "Клевета",

заявил изданию Teleprogramma.pro юрист Наргиз Бахром Исмаилов.

О якобы "звездной болезни" артистки промоутер ранее рассказал изданию "Комсомольская правда".

"Такое часто бывает у исполнителей, которые раньше пели по кабакам, а потом пробились на большую эстраду.Вроде поселили её в люкс, райдер выполнили, а она все равно возмущена, хочет жить в президентском номере", – говорил Лавров.

Он добавил, что Наргиз требовала номер, даже если находилась в городе всего пару часов – для собак, которых нельзя было брать на концерт. По словам Лаврова, Наргиз порой вела себя странно, поэтому он понимает Максима Фадеева.

После раздала в дружеских отношениях певицы и продюсера, все права на песни Наргиз остались у Фадеева. Артистка обвинила экс-начальника в том, что он относился к ней потребительски. По ее словам, настоящим руководителем в продюсерском центре Фадеева является Ольга Серябкина, которая крутит им как хочет. Сам продюсер придерживается другой версии. Он написал пост в соцсети, что снял со своей шеи обнаглевших людей. 

Полина ИВАНОВА
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