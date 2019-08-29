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Наргиз раскрыла грязные тайны Фадеева и Серябкиной

Наргиз раскрыла грязные тайны Фадеева и Серябкиной
Наргиз. Фото: www.globallookpress.com
Пятилетнее сотрудничество певицы и продюсера закончилось громким скандалом

После драматичного разрыва с Максимом Фадеевым певица Наргиз решилась откровенно поведать о том, что же произошло между двумя некогда творчески близкими людьми.

В интервью программе "А поговорить" артистка приоткрыла неприглядную закулису продюсерского центра MALFA.

Все песни, записанные Наргиз во время сотрудничества двух звезд, остаются у Фадеева. Певица признала, что слышала о коварстве продюсера, однако в глубине души не была готова к такому повороту дел – это ее очень обидело.

Фадеев, по словам певицы, относился к ней потребительски, заставляя гастролировать по маленьким провинциальным городкам и лишая многих возможностей.

"Я была такой... савраской, которая ездит зарабатывает бабло", -  

горько посетовала Наргиз.

Уйти артистка пыталась неоднократно и ранее, однако продюсеру всегда удавалось очаровать свою подопечную и уговорить ее остаться.

По мнению певицы, все проблемы заключаются в том, что огромное влияние на Фадеева оказывает Ольга Серябкина. Именно она – истинная хозяйка лейбла и она принимает все важные решения.

"Он как ребенок порой бывает. Но окружение его самое близкое... оно делает все для того, чтобы выжить из этого центра артистов, которые более-менее что-то из себя представляют", -

открыла правду певица.

И-за интриг Серябкиной от продюсера ушли Юля Савичева и Кристина Кошелева – этих звезд просто выжили, подчеркнула Наргиз. При этом Наргиз призналась, что сейчас чувствует себя окрыленной, и у нее началось новое перерождение. Певица получает множество предложений и готовит новую концертную программу. Сам Фадеев озвучивает другую точку зрения на случившееся.

Валентина МАЙОРОВА
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