"Надо бы прикрыть": Серябкина засветила "дырочку" на отдыхе

Артистка посоветовали спрятать интимное место

Новое фото Ольги Серябкиной не на шутку взволновало поклонников. На снимке экс-солистка группы "Серебро" в Крыму залезла на скамейку и села на карточки. В этот момент певица была в платье, которое задралось. Пользователи начали обсуждать интимную зону знаменитости. Некоторые признались, что увеличивали фото, дабы рассмотреть пикантные подробности.

Возможно, Серябкина специально хотела привлечь поклонников эпатажным кадром и, судя по комментариям, ей это удалось сделать.

"Дырочку надо было прикрыть", "Все приблизили?", "Срамоту прикрой", "Еще немного и беляш видно будет, срамота", "Интересно, какой у нее там пельмешек?", "Сладкая попка", "Приблизил и ничего не увидел! Интриганка эдакая", "Ну, ты прям весь скворечник раскрыла!",

– возмутились в Instagram.

Ранее в Сети было опубликовано пикантное видео с Ольгой Серябкиной.