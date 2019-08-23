Артистка снялась в эротичном видео

В ролике Ольга Серябкина в прозрачных трусах и лифчике эффектно позирует лежа, задрав ногу, потом идет, прикрываясь руками в просвещающихся рукавах, опрокидывает стул ипродолжает путь. Через тонкую ткань нижнего белья видны все ее интимные места.

"Долго под солнцем. Много-много солнца. Будет очень скоро", – подписала эротичное видео бывшая солистка группы "Серебро".



Фанатов захлестнули нешуточные страсти. Они активно поделились впечатлениями и чувствами:

"Мощная малая", "Отрыв башки, буря эмоций и чувств", "Такая красивая, слюнки кап-кап", "Ааа, можно умереть на месте", "Волшебная", "Жарковато стало", "Огонь как всегда", "Роскошная", "Жаркая Molly", "Грациозно. Грандиозно. Восхитительна!", "Сексуальная – красивая малышка", "Надо раздеться и тогда будет нормально", "Какая же Вы идеальная!", "Сиси – это всегда только плюс" .

Нашлись и те, кому не понравилось как выглядит звезда. Ее упрекнули за то, что она снова раздета, и заявили, что она ведет себя "пошло".

Певица на этом не остановилась – выложила в соцсети интригующее фото. На нем тело и часть лица Molly затемнены, на них отражаются маленькие блики света.

"Что-то нереальное", "Сияешь ярче звезд", "Богиня", "Неземная", – восхитились поклонники. Мужчины лишились покоя и признались: "Ты разорвала мое сердце", "Реву".

Ранее Серябкина завела фанатов просьбой "Давайте залетим", покорила, снявшись без лифчика на природе, и возбудила откровенной фотосессией.