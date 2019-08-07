"Дико сексуальная": томная Серябкина раскинулась на траве

Артистка в розовом платье вытянула голые ноги и оттопырила ягодицы

Ольга Серябкина снялась в пикантной фотосессии. В кадрах у нее не только новая прическа – весь образ экс-солистки группы "Серебро" абсолютно другой. Она позирует, вальяжно раскинувшись на траве с томным взглядом.

При этом сквозь тонкий наряд просвечивают обнаженные округлости. Длинные ноги согнуты, бедра выпячены.

"В мыслях до сих пор прокручиваю... съемочный процесс. Плюс нескончаемые блестки на теле и одежде не дают отвлечься... Хочу уже увидеть результат и показать его вам! Но пока рано… Сначала спрошу вас. Интересно, что вы думаете и как чувствуете", – обратилась артистка к подписчикам.



Фанаты сразу щедро осыпали певицу комплиментами:

"Такой нежный и романтичный образ", "Вау, какая красотища", "Шикарная", "Такая стройняшечка, супер", "Оля ты сказка", "Какая женщина", "Русская Наталья Орейро", "Фотосессия огонь", "Такая киса", "Дико сексуальная!!!", "Ух какая курочка!"

Злопыхатели нашли причины для критики. "Прическа не идет совсем", "Как птичье гнездо", "Волосы ужас", "Парик", "Тощее тело не ее стиль", "Куда делась та прежняя, самая сексуальная, участница группы "Серебро"?", "Вот ты страшная тут", "На 45 выглядишь", "Как мужик стала", – резко высказались они.

О каком клипе идет речь, и по поводу новой прически Ольга умолчала, и фанатам остается только гадать. На критику и нелицеприятные отзывы подписчиков она, как и прежде, не отреагировала.

Серябкина не раз удивляла поклонников. Однажды выставила формы напоказ в колготках со стразами и бюстгальтере из тонких цепочек. Ранее нарядилась в нижнее белье и сетку, которая совсем не прикрывала тело, до этого голая спряталась в кустах. А как-то занялась сексом в центре Москвы.