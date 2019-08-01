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Экс-солистка "Серебра" развалилась на постели в мужских шортах

Елена Темникова. Фото: www.globallookpress.com
Поп-звезда засветилась в новом образе

Елена Темникова показала сценический наряд – короткие штанишки и топ – весьма необычным способом. Артистка, развалившись в нем и черных тапках на кровати, согнула ногу в колене и выпятила грудь.

"Мой новый концертный костюм. Шорты мужские, плащ и тапочки", – сообщила звезда под кадром, опубликованным в Instagram. И обратилась к подписчикам: "Как вам? Мода. Думаю, тапочки нужно заменить на что-то". 

Комментарии последовали сразу. Вид поп-звезды пришелся по душе не всем. Одни упрекали и высмеивали Елену: 

"С грязными тапками на кровать!", "Темникова, тебе не 20", "Вернись в деревню", "Не хватает только ласт с маской"

Другие восхищались.

"Кайф", "Нельзя так красиво лежать, Лен", "Секс", "Круто! Очень!!!", "Бомба просто", "Пушка", "Идеальная", "Просто супер", "Очаровательная девушка", "Королева стиля", "Ты шикарная во всем".

Елена Темникова любит оголяться и часто демонстрирует прелести.  Поклонникам  нравятся длинные стройные ноги певицы.

В конце 2014 г. артистка ушла из"Серебро" со скандалом. После этого она вышла замуж, родила ребенка и успешно занимается сольной карьерой. Когда-то она дружила с другой солисткой коллектива – Ольгой Серябкиной, но после ухода из группы перестали общаться.

Недавно Елена Темникова раскрыла тайну об отношениях бывшей подруги и продюсера Максима Фадеева. Разразился скандал, в который вмешался другой продюсер,  некоторые поклонники даже отвернулись от Ольги Серябкиной. 

Ранее стало известно, что Темникова попала в секс-скандал – ее обвинили в оказании интимных услуг знаменитостям.

Полина ДОРОЖКИНА
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