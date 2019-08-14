Экс-солистка "Серебра" полностью расслабилась

Ольга Серябкина (MOLLY) провела несколько дней в одном из загородных отелей Тверской области. Там, на берегу Московского моря – Иваньковского водохранилища в верховьях реки Волги, – она снялась в фотосессии, оголив плечи, спину и живот.

На снимках певица стоит на мосточке у воды. Из одежды на ней только брюки и узкий топ, едва прикрывающий пышную грудь. Под кадрами звезда рассказала о своем открытии.

Артистка не думала, что в ближайшее время сможет расслабиться, так как "нет возможности уехать далеко куда-то", а она "всегда считала, что настоящий курортный отдых может быть именно у океана или моря". Но теперь "сломала эти границы – поняла, можно вырваться на пару дней куда-то недалеко и получить удовольствие.

"Потерялась во времени и пространстве. Чувствую природу... вообще моя любовь... реально кайфую по полной", призналась Ольга. И спросила у поклонников, какой отдых они считают идеальным.

Ей ответили. Восхищенные фанаты при этом делились впечатлениями от снимков экс-солистки группы "Серебро":

"Фотки шикарные... и сама тоже супер", "Няшка", "Кайфовая!", "Ольга, на этом фото ты просто бесподобна", "Счастливое солнышко", "Моя зайка", "Красотка ты такая нежная", "Открытая и настоящая", "Такая богиня", "Кайф, секс-пушка".

Нашлись и те, кому не понравилось, как выглядит артистка. "Грудь уже почти на животе болтается", "Титьки висят", – написали такие.

Ольга Серябкина и раньше выкладывала в Instagram провокационные кадры. Как-то она в розовом платье, лежа на траве, вытянула голые ноги и оттопырила ягодицы, до этого в прозрачном лифчике встала на колени и голая спряталась в кустах.