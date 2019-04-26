Экс-солистка "Серебра" прогулялась без белья по Парижу

Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
255 новости
Катя Кищук продолжает удивлять фанатов откровенными кадрами. На этот раз певица прогулялась по столице Франции без лифчика.
Артистка в розовом топе сфотографировалась на фоне сгоревшего Нотр-Дама. При этом одежда еле прикрывает грудь Кати.
На это не могли не отреагировать ее подписчики. "Теперь я знаю кто спалил собор... 🔥", "Да когда ж ты уже голая сфоткаешься", "У меня на обоях теперь эта фотка стоит♥️♥️♥️😍", "Опять соски видно ты задолбала", "Какая секси 🔥", "Фото огонь🔥".
Люди готовы часами стоять за новым паспортом
План Киева поставит Москву в "безвыходное положение"