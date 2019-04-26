Экс-солистка "Серебра" прогулялась без белья по Парижу

Артистка не стесняется показывать обнаженный бюст

Катя Кищук продолжает удивлять фанатов откровенными кадрами. На этот раз певица прогулялась по столице Франции без лифчика.

Артистка в розовом топе сфотографировалась на фоне сгоревшего Нотр-Дама. При этом одежда еле прикрывает грудь Кати.

На это не могли не отреагировать ее подписчики. "Теперь я знаю кто спалил собор... 🔥", "Да когда ж ты уже голая сфоткаешься", "У меня на обоях теперь эта фотка стоит♥️♥️♥️😍", "Опять соски видно ты задолбала", "Какая секси 🔥", "Фото огонь🔥".