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Экс-солистка "Серебра" прогулялась без белья по Парижу

Катя Кищук. Фото: instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk/
Артистка не стесняется показывать обнаженный бюст

Катя Кищук продолжает удивлять фанатов откровенными кадрами. На этот раз певица прогулялась по столице Франции без лифчика.

Артистка в розовом топе сфотографировалась на фоне сгоревшего Нотр-Дама. При этом одежда еле прикрывает грудь Кати.

На это не могли не отреагировать ее подписчики. "Теперь я знаю кто спалил собор... 🔥", "Да когда ж ты уже голая сфоткаешься", "У меня на обоях теперь эта фотка стоит♥️♥️♥️😍", "Опять соски видно ты задолбала", "Какая секси 🔥", "Фото огонь🔥".

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Публикация от KATERINA (@kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk)

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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