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"Давайте залетим": Серябкина с раздвинутыми ногами поделилась мечтой

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/serebro_official/
Вид экс-солистки "Серебра" и ее признание не оставило равнодушных

Ольга Серябкина, выступающая под псевдонимом MOLLY, знает, что и как  показать, чтобы завести публику. Она уселась на пол, широко расставив длинные ноги в носках. Голые бедра оказались на виду, а трусы певица частично закрыла рукой. Фанаты по достоинству оценили ее новый образ и слова под фото в Instagram. 

Артистка сообщила, что "ее мечта сейчас – обнять" поклонников "крепко-крепко"... и поблагодарить за их голосование, благодаря которому ее трек "Набери мой номер" в чарте "Золотого граммофона" поднялся на четыре строчки.

"Обожаю вас!!! Давайте залетим еще выше",

– предложила звезда. Ее призыв услышали. 

Фанаты поддержали Серябкину, хвалили ее и признавались ей в любви: 

"Всегда рады за тебя проголосовать... радуй своими песнями","Вау, какой котенок тут у нас", "Сейчас ослепну от такой красотки", "Оля, ты лапочка", "Глаза...", "Я люблю тебя с лет так 20, наверное, ты очень сексуальная и очень красивая", "Ты – секс".

Некоторые пользователи все же остались недовольны внешностью артистки. "Пора рожать, а не хвостом вертеть", "Глаза зависли, рот отвис", "Носки... большие", – заявили такие

Ольга Серябкина часто позволяет себе вольности. Она смела без меры – может сняться не только без верха бикини, но и без низа, а также выйти на сцену почти голой. На днях певица отдохнула на природе без лифчика. Ранее вытянула голые ноги и оттопырила ягодицы и встала на колени в прозрачном бюстгальтере.

Число фанатов певицы становится все больше, как и подписчиков в соцсети. Одни восхищаются тем, как она выглядит, ее раскованностью и мечтают о романе с нею. Другие обвиняют в пошлости и сравнивают с девушкой, которой в жизни не хватает сексуальных отношений.

Полина ДОРОЖКИНА
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