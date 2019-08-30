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Любовница Виторгана осталась на улице с ребенком

Любовница Виторгана осталась на улице с ребенком
Максим Виторган. Фото: www.globallookpress.com
Актриса обратилась к подписчикам за помощью

Нино Нинидзе оказалась в непростой ситуации: после бракоразводного процесса она срочно ищет новое место жительства.  Возлюбленная Максима Виторгана решила искать квартиру через Instagram. В ней она планирует жить с сыном от бывшего мужа – актера Кирилла Плетнева.

"Очень нужна ваша помощь! Я и Саня (мальчик 3,8 г) очень ищем 2ух комнатную квартиру в Басманном районе", – обратилась Нинидзе к 28 тысячам своих подписчикам.

Скриншот instagram.com/ninosha13

Как пишет "Экспресс газета", публика задается вопросом, почему же актриса не может переехать к Максиму Виторгану. После развода с Ксенией Собчак у него в собственности остались две квартиры в Москве.

Похоже, что влюбленные решили не торопиться с отношениями с пока не съезжаться. Отношения бывшей супруги Максима Виторгана, наоборот, развиваются стремительно. Ксения Собчак и Константин Богомолов решили пожениться в начале сентября, также ходят слухи, что ведущая беременна. 

Дарья ПЕТРОВА
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