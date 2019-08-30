"Уже нимб носит": Лободу обвинили в богохульстве

Певица взбесила публику провокационным костюмом

Светлане Лободе досталось от поклонников в социальных сетях. Все из-за снимка в наряде, похожем на одежду святых, и нимба, который в христианстве символизирует святость. Подписчики считают, что у певицы появилась мания величия, а ее снимок может рассматривать как оскорбление чувств верующих.

В новом образе Светлана впервые появилась на фестивале "Новая волна", где исполнила песню Пугачевой "Живи спокойно, страна". После этого, по мнению поклонников, артистка сошла с ума и сделала из себя икону.

"Мания величия зашкаливает. Уже и нимб носит", "Совсем уже. Икону сделали. Какой бы ни был талантливый человек, но не сходить же с ума", "Совсем уже с ума сошла? Господь накажет за такое", "Это оскорбление чувств верующих", "Неуважение к Богу", "Богохульство какое-то. Крутая певица, но так перегибать палку",

– высказались возмущенные пользователи.

Напомним, недавно Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей. А после посмеялась над этой фразой вместе со своей подругой Лаймой Вайкуле. В Сети уверены, что место Примадонны должна занять Ирина Аллегрова.