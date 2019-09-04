Телеведущей посоветовали уволить стилиста

Юлия Барановская вместе с сыном пришла на премьеру нового фильма. В кинотеатре она появилась в полосатых брюках и рваном свитере, напоминающем лохмотья. На все недостатки образа телевезде тут же указали комментаторы: они советуют Барановской уволить стилиста и в следующий раз выбирать более простые наряды.

Досталось Барановской и за пост к фотографии, в котором она похвасталась, что снялась в картине в эпизодической роли. Завистники считают, что теперь бывшая возлюбленная Андрея Аршавина зазвездится и многое о себе возомнит.

"Стилиста отправляйте на вольные хлеба", "Собаки подрали", "Юля, только не звездись", "Наряд полный ужас", "Что за лохмотья на вас, Юлия?", "Чудище какое-то", "Сейчас рванье в моде?", "Моль съела кофту", "Какая же смешная в этом рванье",

– раскритиковали подписчики Барановской.

Сегодня подписчики во всю ругают телезвезду, а еще пару дней они восхищались тем, как она в одиночку растит наследников, ведь Андрей Аршавин снова бросил ее и детей.