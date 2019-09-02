Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Негодяй": Аршавин снова бросил Барановскую и детей

Юлия Барановская и Андрей Аршавин. Фото: www.globallookpress.com
Футболист так и не появился на школьной линейке

Сегодня младший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина первый раз пошел в школу. Комментаторы в социальных сетях до последнего надеялись, что футболист появится, чтобы отвести мальчика в первый класс. Но спортсмена около школы так и не заметили. Видимо, он снова бросил все заботы о детях на бывшую возлюбленную.

Поклонники телеведущей уверены, что Андрей Аршавин еще обязательно одумается и захочет вернуться к детям и Юлии Барановской. Телеведущей посоветовали не прощать спортсмена, ведь она отлично справляется с воспитанием детей одна.

"А папаша поздравить приехал сына?", "Зачем такой папа нужен?", "Папашка Аршавин не додумался ребенка повести в первый класс?", "Негодяй", "Папа нужен всегда, родная кровь, когда-нибудь опомнится", "Все на маму походят, как будто папы и в помине не было", "Умница. Не пропала без футболиста. Подгоняется за мячом и девками поймет, но видимо будет поздно", 

 – прокомментировали в Сети. 

Напомним, Юлия Барановская родила Андрею Аршавину 3 детей: двух мальчиков и девочку. Вместе с двумя старшими она отправилась за ним в Англию, а когда спортсмен бросил беременную девушку и вернулся на родину, Барановская осталась одна в чужой стране.

Одинокая мама вынуждена была искать средства для существования и в итоге оказалась на телевидении. Сейчас она ведет несколько тв-шоу и выступает ведущей на музыкальных фестивалях. О своей личной жизни красотка предпочитает не распространяться.

Ранее Юлия Барановская рассказала о воссоединении с Андреем Аршавиным. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Блокаду Крыма ввели в интересах России

Ошибка Киева дорого обошлась украинским фермерам

Раскрыта тайна трагедии в Северодвинске

Взрыву на полигоне в Архангельской области нашли объяснение

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей