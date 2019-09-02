"Негодяй": Аршавин снова бросил Барановскую и детей

Футболист так и не появился на школьной линейке

Сегодня младший сын Юлии Барановской и Андрея Аршавина первый раз пошел в школу. Комментаторы в социальных сетях до последнего надеялись, что футболист появится, чтобы отвести мальчика в первый класс. Но спортсмена около школы так и не заметили. Видимо, он снова бросил все заботы о детях на бывшую возлюбленную.

Поклонники телеведущей уверены, что Андрей Аршавин еще обязательно одумается и захочет вернуться к детям и Юлии Барановской. Телеведущей посоветовали не прощать спортсмена, ведь она отлично справляется с воспитанием детей одна.

"А папаша поздравить приехал сына?", "Зачем такой папа нужен?", "Папашка Аршавин не додумался ребенка повести в первый класс?", "Негодяй", "Папа нужен всегда, родная кровь, когда-нибудь опомнится", "Все на маму походят, как будто папы и в помине не было", "Умница. Не пропала без футболиста. Подгоняется за мячом и девками поймет, но видимо будет поздно",

– прокомментировали в Сети.

Напомним, Юлия Барановская родила Андрею Аршавину 3 детей: двух мальчиков и девочку. Вместе с двумя старшими она отправилась за ним в Англию, а когда спортсмен бросил беременную девушку и вернулся на родину, Барановская осталась одна в чужой стране.

Одинокая мама вынуждена была искать средства для существования и в итоге оказалась на телевидении. Сейчас она ведет несколько тв-шоу и выступает ведущей на музыкальных фестивалях. О своей личной жизни красотка предпочитает не распространяться.

Ранее Юлия Барановская рассказала о воссоединении с Андреем Аршавиным.