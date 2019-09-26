Врачи могут только облегчить жизнь артистке

Онколог Анатолий Михайленко считает, что помочь Анастасии Заворотнюк может паллиативная помощь, то есть врачи могут только облегчить состояние артистки. О полном выздоровлении звезды сериала "Моя прекрасная няня" говорить не приходится, врачи даже о выживаемости говорят, как о чуде.

"Печально, но факт – при любом лечении рака мозга оказывается лишь паллиативная помощь. Выживаемость единичная, и это воспринимается как Божья благодать",

– цитирует специалиста "Дни.ру".

Как предполагают онкологи, спровоцировать раковые клетки могли поздние роды – актриса стала мамой в 47 лет.

"У здоровой женщины детородного возраста до 38 лет проблем не будет, а вот примерно после 40 лет в организме меняются обменные процессы и защитные функции, снижается иммунитет. Также как стареет кожа, так и организм меняется и перестраивается", – добавил врач.

Анастасия Заворотнюк попала в больницу в середине сентября. Известно, что звезда находится в московской клинике, а информацию о ее здоровье и точном диагнозе сохраняют в тайне. По последним данным, артистка находится в сознании и подписала завещание.