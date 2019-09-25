Наследство артистки оценивают в 500 млн. рублей

Журналистам удалось выяснить, что в палату к Анастасии Заворотнюк принесли несколько важных документов, касающихся имущества звезды. Недавно, по слухам, там же видели и нотариуса.

Сообщается, что актриса сериала "Моя прекрасная няня" пришла в себя и находится в здравом уме, поэтому близкие решили уладить все бумажные вопросы.

"Подробностей не знаю, но санитарки шептались, что в палате оформляли завещание. В завещании всегда есть фраза, что мол я, "находясь в здравом уме и твердой памяти, действуя добровольно, на случай моей смерти, настоящим завещанием делаю следующее распоряжение",

– цитирует источник "Дни.ру".

На наследство артистки могут претендовать трое детей, муж Петр Чернышев и мама. Родственники Анастасии Заворотнюк могут достаться элитные квартиры, загородные дом, машины и банковские счета – стоимость имущества превышает 500 млн. рублей.

Информацию о диагнозе Анастасии Заворотнюк по-прежнему скрывают. Рядом с палатой круглосуточно дежурят охранники, а в больнице есть подземный этаж, куда не попасть без врача.