Телезвезда раскрыла секрет своей идеальной фигуры

Виталина Цымбалюк-Романовская похвасталась перед подписчиками своими новыми нарядами. Поклонники пианистки оценили не только одежду, но и тело знаменитости, которое им кажется идеальным. В Интаграм у 40-летней любовницы Шаляпиной попытались узнать, как же всегда оставаться такой стройной.

Бывшая жена Джигарханяна призналась, что просто не может много есть из-за стрессов, из-за которых она страдает последние 10 лет, также Цымбалюк-Романовская регулярно качает пресс.

"Мало ем, качаю пресс уже давно…И еще все время стрессы последние лет 10",

– ответила Цымбалюк-Романовская интересующимся.

"Красавица", "Фигурка точеная", "Любой образ к лицу", "Такая прекрасная фигура", – похвалили стройную знаменитость.

Стрессов в жизни Виталины Цымбалюк-Романовской действительно хватает: сначала звезда пережила развод с Арменом Джигарханяном, теперь, когда пианистка в отношениях с Прохором Шаляпиным, она вынуждена выяснять отношения с его бывшими любовницами. По слухам, одна из них даже родила Шаляпину сына.

Совместных детей у певца и пианистки пока нет, но на последнем снимке Виталина Цымбалюк-Романовская пыталась прикрыть живот рукой.