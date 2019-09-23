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"Обливала вином и сталкивала с лестницы": как Собчак издевалась над Волочковой

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина объяснила, почему не пошла на свадьбу журналистки и режиссера

Анастасия Волочкова так и не появилась на бракосочетании Ксении Собчак и Константина Богомолова.  Свое решение танцовщица объяснила просто: на свадьбе ее ждала какая-то подстава от эпатажной блондинки. Вспомнила Волочкова и об издевательствах телеведущей.

Балерина рассказала, что на показе одного зарубежного дизайнера, куда Ксения попала благодаря Волочковой, телеведущая начала вести себя агрессивно.

"Сначала я познакомилась с мамой Ксении... Она просила меня передавать Ксении приглашения на мероприятия… При этом Ксения, появляясь на мероприятиях, всегда считала нужным устраивать скандалы в отношении меня. Она обливала меня вином, сталкивала с лестницы",

написала Волочкова в своей колонке на сайте Teleprogramma.pro.

Танцовщица предположила, что причина ненависти к ней в том, что Собчак когда-то хотела стать балериной. Волочкова до сих пор не может забыть и то, что журналистка устроила в ее доме, когда приехала брать интервью.

Вспомнив прежние обиды, Волочкова решила, что ей не место на свадьбе Собчак и Богомлова. По замыслу молодоженов, артистка должна быть исполнить в ресторане танец умирающего лебедя.

"Сначала я согласилась, но потом поняла, что это будет очередная подстава. А первой мне дочь сказала: "Мама, может, ты не пойдешь на свадьбу к человеку, который тебя предавал на протяжении всех этих лет и обливал грязью?",

– добавила Волочкова.

Свадьбы Ксении Собчак и Константина Богомолова действительно получилась необычной: влюбленные подъехали к ЗАГСу в катафалке, после обвенчались и отправились в ресторан, где Собчак исполнила эротический танец.

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Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: www.globallookpress.com Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Ксения Собчак и Константин Богомолов. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Скриншот instagram.com/konbog75
Дарья ПЕТРОВА
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