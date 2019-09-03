Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Волочкова застрелилась": популярная актриса засветила киску в шпагате

Мирослава Карпович. Фото: www.globallookpress.com
Мирослава Карпович составила конкуренцию балерине

Звезда сериала "Папины дочки" растянулась между двумя стульями в шпагате. На фото стройной знаменитости попала также ее киска – актриса подняла животное над головой.

Свою растяжку 33-летняя Карпович демонстрирует во Франции, где сейчас отдыхает. "Котойога. Фигура номер 1 – "поза кошки", – подписала фото актриса. Секрет идеальной фигуры брюнетки в регулярных физических нагрузках.

"Волочкова застрелилась", "Мира, у вас великолепная растяжка. Волочкова отдыхает", "Красотуля спортивная", "Конкуренция Насте Волочковой", "Такой шпагат – мечта",

– прокомментировали подписчики звезды.

Мирослава Карпович прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в сериале "Папины дочки". Девушка снималась в проекте почти 6 лет. После актриса сыграла несколько ролей в полнометражных фильмах, но вернуть былую славу ей не удалось.

Сейчас свою личную жизнь Мирослава Карпович держит в секрете, раньше ей приписывали романы с музыкантами Сергеем Лазаревым и Егором Кридом.

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Россия поставила премьера Британии на место за слова про Вторую мировую войну

Политику напомнили о роли Королевства в этой трагедии

От Малайзии потребовали скрыть правду о виновнике крушения МН17

Родственники жертв авиакатастрофы считают невиновность Москвы надуманной

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей