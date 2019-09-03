"Волочкова застрелилась": популярная актриса засветила киску в шпагате

Мирослава Карпович составила конкуренцию балерине

Звезда сериала "Папины дочки" растянулась между двумя стульями в шпагате. На фото стройной знаменитости попала также ее киска – актриса подняла животное над головой.

Свою растяжку 33-летняя Карпович демонстрирует во Франции, где сейчас отдыхает. "Котойога. Фигура номер 1 – "поза кошки", – подписала фото актриса. Секрет идеальной фигуры брюнетки в регулярных физических нагрузках.

"Волочкова застрелилась", "Мира, у вас великолепная растяжка. Волочкова отдыхает", "Красотуля спортивная", "Конкуренция Насте Волочковой", "Такой шпагат – мечта",

– прокомментировали подписчики звезды.

Мирослава Карпович прославилась благодаря роли Маши Васнецовой в сериале "Папины дочки". Девушка снималась в проекте почти 6 лет. После актриса сыграла несколько ролей в полнометражных фильмах, но вернуть былую славу ей не удалось.

Сейчас свою личную жизнь Мирослава Карпович держит в секрете, раньше ей приписывали романы с музыкантами Сергеем Лазаревым и Егором Кридом.