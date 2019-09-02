"Сплю спокойно": беременная звезда "Дома-2" призналась в кастрации "осеменителя"

Будущая мама облегчила себе жизнь

Экс-участница телестройки Александра Артемова находится на 9 месяце беременности. Кроме забот о будущем малыше, девушка занимается уходом за двумя своими собаками. Один из псов недавно прошел процедуру кастрации.

Теперь будущая мама волнуется о том, как собаки воспримут появление дома младенца. "Как Яша после кастрации? Да, уже не осеменитель босс. Теперь я сплю спокойно и знаю, что наша Майя мамой не станет. <…> Появится наш ребенок, и уже не сможем уделять столько времени собаке. Боюсь еще за такой момент, вдруг ревность будет к младенцу", – поделилась Артемова с поклонниками.

Подписчики также предполагают, что Артемова должна родить на днях. Вместе с ней на роды отправится муж Евгений Кузин, с которым она познакомилась на телепроекте. С начала беременности девушка не раз удивляла публику странными выходками: то Артемова снималась в кафе в лифчике, то позировала на песке без трусов.