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Водонаева надела латексный плащ на голое тело

Водонаева надела латексный плащ на голое тело
Алена Водонаева. Фото: instagram.com/alenavodonaeva
Экс-звезда "Дома-2" эротично выгибалась и широко расставляла ноги

Алена Водонаева засветилась в новом сексуальном образе. Она эффектно позировала на камеру под песню Михаила Шуфутинского "Третье сентября". При этом на бывшей участнице скандально известного телешоу не было ничего, кроме плаща из латекса и остроносых туфель на высоких шпильках.

Двигаясь в ритме хита, артистка прошлась со спущенным с плеч нарядом, придерживая его на груди и поворачиваясь к фотографу то слева, то справа. Затем села и расставила ноги. Все это попало на видео, которое было опубликовано в соцсети. 

"Мы слушали Шуфика до того, как это стало мейнстримом", – призналась звезда "Дома-2" под роликом, И напомнив строки из песни: "Я календарь переверну", предложила продолжить. 

На ее призыв откликнулись и поместили остальной текст. Многие также оценили то, как выглядит Водонаева, не скупясь на похвалы: 

"Обалденный плащик, просто красотка", "Кожа, латекс и глубокие темные оттенки – 100% Ваше, Алена! Был бы плащ темно-красным", "Женщина-богиня", "Крутая барышня!", "Алена, классно выглядишь!", "Какая роскошная", "Лучшая фигура России", "Ты такая изумительная", "Как всегда, шикарная и сексуальная", "Грациозная кошечка".

Алена без стеснения беседует с поклонниками на любые темы. На днях она рассказала о родах, не упустив даже интимных деталей. Да и в умении шокировать Водонаевой не откажешь – она может эротично выгнуться у стены в купальнике с открытыми ягодицами и грудью, прикасаться к пикантным местам, расставлять ноги на камеру и демонстрировать сексуальность на природе.

Полина ДОРОЖКИНА
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