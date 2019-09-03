Крупным планом: похудевшая звезда "Дома-2" обнажила грудь на пляже

Поклонники не могут оторвать глаз от тела красавицы

Бывшая участница "Дома-2" Виктория Романец похвасталась роскошным бюстом на пляже в Турции. Звезда выложила фото в Instagram, написав, что такие фото "собирают" больше лайков.

"Где-то прочла, что фото лица заходят лучше для аудитории, чем какие-то другие...Хм, Проверим", – написала экс-участница телестройки в социальных сетях.

Поклонники с наслаждением смотрят на пышные формы знаменитости, которые ей подарил пластический хирург.

"Красотка", "Вика бомба", " Вика фотка просто огонь", "Глаз просто не оторвать", "Роскошная", "Все внимание на грудь", "Грудь огонь", "Сногсшибательная",

– оценили тело брюнетки в Интернете.

А ведь еще пару лет назад Виктория Романец выглядела совсем по-другому. На проекте у девушки был лишний вес и целлюлит. Привести фигуру в порядок она смогла уже после ухода с проекта с помощью правильного питания и регулярных физических нагрузок.

Несмотря на то, что она уже не является участницей проекта, она по-прежнему остается популярна. Например, весной в Сети появился ролик, на котором голая окровавленная Романец практически нападет на мужа, с которым познакомилась на "Доме-2", из-за ревности.

Ранее "Утро" рассказывало о самых громких скандалах телепроекта "Дом-2".