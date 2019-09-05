"Свинья": звезду "Дома-2" облили грязью за желание родить животное

Девушка придумала своему ребенку необычное прозвище

Бывшая участница телепроекта Александра не может дождаться дня своих родов. По всем расчетам девушка уже должна бы увидеться со своим малышом, которого ласково называет "поросенок". Однако в роддом Артемова пока так и не отправилась.

Девушка решила обратиться к своим подписчицам за советом, а в ответ получила лишь оскорбления.

"Что делали, чтобы начались схватки и родовая деятельность? Я устала… Хочу поросенка своего щекастенького взять на руки. У меня сегодня уже нервы сдавали. Даже забыла о страхе после родов", – поделилась своими эмоциями звезда телепроекта.

Бывшую участницу "Дома-2" в ответ на вопрос начали обливать грязью и сравнивать с животным.

"Ну что, свинья, родила уже поросенка своего. Захрюкал?", "Ты как слониха будешь 12 месяцев вынашивать", "Ребенок поросенок, значит ты свинья?", "Ко врачу иди, свиноматка))) и получишь своего поросенка))",

– высказались в Instagram.

Артемова оскорбления не стала игнорировать и грубо ответила своим обидчикам. Экс-участнице "Дома-2" часто достается от подписчиков за смелые посты и откровенные фотосессии: девушка не стесняется позировать беременной без трусов и раздеваться в кафе до нижнего белья.

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