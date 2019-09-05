"Свинья": звезду "Дома-2" облили грязью за желание родить животное

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Бывшая участница телепроекта Александра не может дождаться дня своих родов. По всем расчетам девушка уже должна бы увидеться со своим малышом, которого ласково называет "поросенок". Однако в роддом Артемова пока так и не отправилась.
Девушка решила обратиться к своим подписчицам за советом, а в ответ получила лишь оскорбления.
"Что делали, чтобы начались схватки и родовая деятельность? Я устала… Хочу поросенка своего щекастенького взять на руки. У меня сегодня уже нервы сдавали. Даже забыла о страхе после родов", – поделилась своими эмоциями звезда телепроекта.
Бывшую участницу "Дома-2" в ответ на вопрос начали обливать грязью и сравнивать с животным.
"Ну что, свинья, родила уже поросенка своего. Захрюкал?", "Ты как слониха будешь 12 месяцев вынашивать", "Ребенок поросенок, значит ты свинья?", "Ко врачу иди, свиноматка))) и получишь своего поросенка))",
– высказались в Instagram.
Артемова оскорбления не стала игнорировать и грубо ответила своим обидчикам. Экс-участнице "Дома-2" часто достается от подписчиков за смелые посты и откровенные фотосессии: девушка не стесняется позировать беременной без трусов и раздеваться в кафе до нижнего белья.
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