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"Призывает к спариванию": Бузова отшлепала себя по промежности

Ольга Бузова. Фото: пресс-служба Ольги Бузовой
Артистку обругали за пошлость

Ольга Бузова представила новый трек. В ролике, опубликованном в Instagram, она, исполняя песню, сначала проводит рукой по горлу, затем делает движение, будто вынимает изо рта сигарету, а потом еще и засовывает руку между ног. 

"Вот она я", – сообщила звезда "Дома-2". И, пообещав "снимать крутые видосики", объявила, что "уже завтра состоится премьера".

Не все подписчики обрадовались. Многим видео пришлось не по вкусу. Их взбесило то, что делает артистка во время исполнения песни:

"Что за пошлость этот жест", "Шлепает по варенику", "Призывает "других мужчин" к спариванию", "А руку-то зачем между ног-то опять запихивать? Или это танец такой, типа сексуальный?!",  "Другие движения слабо придумать?.. Как дура озабоченная танцует", "Ну как же в очередной раз в клипе пипитун-то не потрогать свой", "Почему каждый раз движения около этого места?", "Опять эти пошлые пасы руками, ногами, всеми частями порочного тела", "Чешется наверное".

Некоторые обругали Бузову за бездарность. "Оль, почему у тебя слова в каждой песни как будто зажеванные?", "Полный бред, и смысла нет", "Какая ты все же ужасная певичка, а танцор никакой",  "Нни одного слова не поняла, а движение, подтирающее промежность, отвратительно", "Лучше иди домой 2", – заявили такие.

А фанаты привычно восхищались, отмечая, что новую работу Ольги ждет большой успех: "Оля, такая красивая, женского счастья тебе", "Через несколько часов Оля разорвет в щепки весь шоубиз своим будущим хитом", "Вывод в топ", "Это будет очередная бомба Бузовой"

В публикации, которая появилась позже, артистка призналась, что очень долго выхода своей песни и посвящает ее своим "идеальным девочкам". Фанаты поздравили исполнительницу и посоветовали ей попробовать себя в лирике. Отметились и недоброжелатели. Они назвали творчество певицы низкокачественным.

На днях сообщалось, что трусики Ольги Бузовой продают за 5 тысяч. Ранее ее тоже распекали за руки между ног, и казалось бы, приличный купальник вызвал негативную реакицию подписчиков.

Фоторепортаж
Ольга Бузова перестала скрывать свою любовь
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Полина ДОРОЖКИНА
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